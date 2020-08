Regionalzug in Bielefeld geräumt

150 Fahrgäste betroffen – technischer Defekt am Stromabnehmer - später Stellwerksausfall in Herford

Bielefeld/Herford (WB/cm/hz). Ein Regionalzug der Eurobahn musste am Dienstagmorgen am Ringlokschuppen geräumt werden. Grund soll ein technischer Defekt am Stromabnehmer gewesen sein. Die etwa 150 Fahrgäste mussten etwa zwei Stunden im Zug ausharren. Verletzt wurde niemand.