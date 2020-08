Erneute Ruhestörungen am Wochenende – Polizei löst Party-Versammlung auf

Bielefeld (WB/wie). Der Park an der Bielefelder Kunsthalle, der sich in den vergangenen Wochen immer mehr zur Partymeile für junge Leute entwickelt hat, musste am Wochenende erneut von der Polizei aufgesucht werden.