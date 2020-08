Vor Bandnudeln wird gewarnt

Bielefeld (uj). Das Leben ist unberechenbar. Das muss auch die Maus erfahren, die sich eines Tages einer Schlange gegenüber sieht, diese mit einer grünen Bandnudel verwechselt und sie genüsslich verspeist. Die selbe Maus frohlockt, als ihr geraume Zeit danach erneut eine Schlange begegnet. Gerade noch in freudiger Erwartung ihres Leibgerichts, wird die Maus mit einem Happs von der Schlange verschlungen. „Seitdem wird in allen Mäusefibeln vor grünen Bandnudeln streng gewarnt“, heißt es lapidar am Ende der fabelhaften Kurzgeschichte.

Von Westfalen-Blatt