Anja Ritschel bittet um Entlassung

Bielefeld (WB). Umweltdezernentin Anja Ritschel (Grüne), als Erste Beigeordnete auch Stellvertreterin von Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) an der Spitze der Verwaltung, hat um ihre Entlassung gebeten. Die Entscheidung darüber muss der Rat in seiner Sitzung am 3. September treffen. Das Dienstverhältnis würde dann zum 31. Oktober enden. Ritschel verzichtet damit auf sämtliche Pensionsansprüche.

Von Michael Schläger