Die Bewohner konnten sich ersten Informationen zufolge unverletzt ins Freie retten. Die Brandbekämpfer sind gegen 1.20 Uhr alarmiert worden. Unter schwerem Atemschutz gingen mehrere Trupps zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Sie hatten das Feuer rasch abgelöscht, hieß es in der Nacht von der Einsatzstelle.

Der Keller musste entraucht werden. Dabei soll Rauch in eine Wohnung gezogen sein. Ob diese in der Nacht weiter bewohnt werden konnte, stand vorerst nicht fest. Laut Feuerwehr waren die Bewohner des Hauses nicht in Gefahr. Was genau in dem Keller in Brand geraten ist, war in der Nacht nicht zu erfahren. Schadenshöhe und Ursache sind derzeit unklar.

Die Kriminalpolizei hatte in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.