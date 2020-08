Nächtlicher Einsatz an der Dr.-Viktoria-Steinbiß-Straße in Bielefeld

Bielefeld (WB). In der Nacht auf Mittwoch rückte die Bielefelder Feuerwehr zu einem Kellerbrand in Mitte aus. In der Dr.-Viktoria-Steinbiß-Straße drang aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses dichter Qualm. 40 Feuerwehrkräfte waren über drei Stunden im Einsatz.