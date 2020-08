Diebin (14) versteckt zwei Sektflaschen und sechs Waschmittelbehälter in Kleidung

Bielefeld (WB). Bielefelder Polizisten stoppten den Beutezug eines Trio, nachdem ein Mitarbeiter die Diebe am Dienstag in einem Verbrauchermarkt an der August-Bebel-Straße bei ihrer Tat beobachtet hatte.