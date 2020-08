„Gegen 21.35 Uhr ging ein Notruf bei der Leitstelle der Polizei ein, weil es innerhalb einer Gruppe von etwa acht bis zehn Jugendlichen mehrmals zu verbalen Auseinandersetzungen kam. Auch eine Passantin soll beleidigt worden sein“, berichtete Polizeisprecherin Sarah Siedschlag vom Geschehen am Mittwochabend.

Als Polizisten am Kunsthallenpark eintrafen, sei eine Gruppe junger Männer sofort geflüchtet. Mit Hilfe weiterer Beamter und Mitarbeitern des Ordnungsamtes sei es gelungen, die Flüchtenden zu fassen. „Bei der Feststellung der Personalien verhielten sich die Jugendlichen, zwei 14-jährige, zwei 15-jährige, drei 16-jährige und ein 18-jähriger Bielefelder äußerst uneinsichtig und aggressiv. Immer wieder versuchten sie, die Einsatzkräfte zu provozieren“, sagte die Polizeisprecherin.

Die verbal attackierte Passantin habe von einer Anzeige wegen Beleidigung gegen die Jugendlichen abgesehen. Die Polizisten hätten gegen die Randalierer Platzverweise ausgesprochen. Die jungen Männer seien aufgefordert worden, den gesamten Bereich des Kunsthallenparks zu meiden.

Der Kunsthallenpark ist in diesem Sommer zum neuen Brennpunkt in der Bielefelder Innenstadt geworden. Weil es bei Partys unter freiem Himmel immer wieder zu Randale, Schlägereien und sonstigen Auseinandersetzungen kommt, haben Polizisten das Areal schon mehrfach geräumt. Zuletzt geschah das am vergangenen Wochenende . Außerdem lassen die Feiernden große Mengen Müll rund um die Kunsthalle zurück.