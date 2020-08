Weil sich auch weitere Kandidaten nicht mit dem AfD-Mann an einen Tisch setzen wollten, sah sich der Seniorenrat im Laufe des Nachmittags gezwungen, die Veranstaltung abzusagen.

In einer Mitteilung des städtischen Presseamtes erläutert der OB den Grund für seine Absage: „Auf dem Podium soll auch der Kandidat der AfD sitzen und der hat sich jüngst in einem Interview als ‚Sozialpatriot‘ bezeichnet und als Fan der Herren Höcke und Kalbitz gezeigt“, so Clausen.

„Bei Lesen ist fast die Milch im Kaffee sauer geworden“

Im Interview mit dem WESTFALEN-BLATT hatte Sander berichtet, dass er mal eine Rezension über das Buch von Björn Höcke geschrieben habe, und das sei eine sehr positive Rezension gewesen. Das habe inhaltliche Gründe, weil er sich sehr dem sozialpatriotischen Flügel der Partei zugehörig fühle.

Ihm sei beim Lesen der Zeitung fast die Milch im Kaffee sauer geworden, so Clausen. „Das zeigt doch ganz deutlich, dass es der AfD nur um eine Politik der Ausgrenzung geht, die wesentliche Teile unserer Stadtgesellschaft ausschließt“, erklärt der OB. Der AfD-Kandidat verträte eine rückwärtsgewandte Position, die die Geschichte nicht nur ignoriere, sondern sogar verherrliche. „Es ist für mich als Mensch und Oberbürgermeister unmöglich, auf dieser Grundlage zu diskutieren“, stellt Clausen klar.

FDP kritisiert Clausens Absage

Gordana Rammert, OB-Kandidatin von Bürgernähe und Piraten, hat ihre Teilnahme ebenfalls abgesagt. Die Diskussion mit dem AfD-Kandidaten sei mit ihren demokratischen Grundsätzen und Prinzipien nicht zu vereinbaren. „Als Journalistin arbeite ich tagtäglich gegen Rassismen, Fake News und Hetze seitens der sogenannten Alternative an“, teilt Rammert mit.

Auf die beiden Absagen hat auch FDP-Kandidat Jan Maik Schlifter reagiert. „Nachdem Pit Clausen abgesagt hat, macht eine Teilnahme an der Podiumsdiskussion des Seniorenrates für uns keinen Sinn. Wir bedauern, dass Herr Clausen durch seine Zu- und dann Absage dem AfD-Kandidaten dabei hilft, einen Opfer-Mythos aufzubauen. Dieses Hin und Her gibt der rechtsextremen Partei eine übergroße Bedeutung“, meint Schlifter.

Weitere Absagen folgten im Laufe des Nachmittags.