„Am Donnerstag erhielten einige Bielefelder Anrufe, bei denen Betrüger vorgaben, ein Familienangehöriger hätte einen Unfall verursacht und könnte gegen Kaution frei kommen“, berichtete Polizeisprecherin Sarah Siedschlag von den Schockanrufen in der Mittagszeit.

Am Telefon hätten die Betrüger einen frei erfundenen Unfallhergang geschildert. Das besonders Perfide an der Masche: Der Angehörige trage die Schuld und müsse in Haft.

Polizeisprecherin Siedschlag: „Entweder reichten die Betrüger den Hörer weiter und der vermeintliche Angehörige bestätigte den Vorfall unter Tränen. Oder die Betrüger behaupteten, das Familienmitglied sei auf der Flucht. In jedem Fall solle der Angerufene einen Betrag zahlen, damit dem “Unfallverursacher” die Untersuchungshaft erspart bleibt.“

Bisher seien die Schockanrufer bei ihren potenziellen Opfern abgeblitzt. „Die Bielefelder reagierten richtig und legten einfach auf“, heißt es von der Sprecherin.

Die Polizei appelliert: „Helfen Sie mit, dass die Betrüger nicht erfolgreich sind und informieren Sie Angehörige und Freunde über diese Masche.“ Weitere Tipps, wie man sich gegen Schockanrufer zur Wehr setzt, gibt es hier .