Bielefeld (WB/hz). In einer Produktionshalle der Stahlgießerei Tweer ist in der Nacht zum Freitag eine Maschine in Brand geraten. 40 Feuerwehrleute waren mehr als eine Stunde lang in der Firma an der Krackser Straße in Bielefeld-Sennestadt im Einsatz.

Von Westfalen-Blatt