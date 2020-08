Schüler (11) schwer verletzt

„Eine 25-jährige Bielefelderin fuhr gegen 07.25 Uhr mit ihrem Mazda die Sender Straße in Richtung Schloß Holte Stukenbrock. In Höhe der Bushaltestelle “Farnweg” stand das Kind an der dortigen Querungshilfe. Als sich der Mazda in Höhe der Querungshilfe befand, lief der Schüler unvermittelt los, stieß gegen den Pkw und stürzte“, schilderte Polizeisprecherin Hella Christoph den Unfallhergang an einer Mittelinsel.

Der Schüler soll seitlich vor das Auto gelaufen sein. Beim Aufprall erlitt der Junge schwere Kopfverletzungen, heißt es weiter von der Polizei.

Ein Notarzt wurde zur schnellen Erstversorgung des Elfjährigen mit Rettungshubschrauber Christoph 13 an die Sender Straße geflogen. Für die Zeit des Rettungseinsatzes und die folgende Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

In diesen Tagen kurz nach dem Start ins neue Schuljahr appelliert die Polizei unabhängig vom aktuellen Unfall auf der Sender Straße an alle motorisierten Verkehrsteilnehmer, auf Kinder besonders Rücksicht zu nehmen. Polizeisprecher Michael Kötter: „Für die Schulanfänger ist so manches im Straßenverkehr noch nicht zur Selbstverständlichkeit geworden! Geben Sie Kindern die Zeit und die Chance, bis sie mit dem Straßenverkehr vertraut geworden sind. Sie können mit einer angepassten Geschwindigkeit und Fahrweise für mehr Sicherheit an Schulwegen sorgen. Helfen Sie als Autofahrer mit und haben Sie einen Blick für Fußgänger und Radfahrer – erst recht wenn es kleine Schulkinder sind. Setzen Sie ihre Geschwindigkeit herab und haben Sie Geduld mit den neuen, kleinen Verkehrsteilnehmern.“