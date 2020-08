Etwa 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Brandort in der Silberstraße in Bielefeld-Quelle im Einsatz. Das Feuer konnte vor Ort nicht komplett abgelöscht werden.

Deshalb entschied die Feuerwehr, den brennenden Lastwagen zu einem naheliegenden Entsorgungsunternehmen zu begleiten, um ihn dort zu entleeren und den brennenden Sperrmüll gezielt ablöschen zu können.

Um 13.40 Uhr war der Einsatz beendet.