Feuerwehr stellt verschiedene Einsatzszenarien im Neubau in Bielefeld nach

Bielefeld (WB/cm). Am Samstagvormittag probten Feuerwehr, Mitarbeiter von Schüco und den am Neubau an der Ecke Herforder Straße/Karolinenstraße beteiligten Baufirmen für den Ernstfall.