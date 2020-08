Der Diebstahl ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Wochenende. Die bislang unbekannten Einbrecher machten sich zwischen Freitag, 21. August, 14.30 Uhr, und Montag, 24. August, 6.45 Uhr, am Gebäude der Gärtnerei am Studentenweg im Bielefelder Stadtteil Bethel zu schaffen. Sie brachen den Geräteraum auf und gelangten so in weitere Räume. Im Aufenthaltsraum und der Umkleide brachen sie mehre Spinde auf. Mit einer Bohrmaschine, einem Winkelschleifer, einem Rasenmäher, einem Freischneider, einer Heckenschere und einem Laubbläser verließen die Täter das Gelände in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.