Vor dem Virus sind eben nicht alle Menschen gleich

Folgen für sozial Schwache

Nach wie vor kann das Virus zwar jeden treffen. Aber sozial Schwache trifft es zumeist ungleich härter. Nicht rein medizinisch, sondern sozial. „Die Pandemie zeigt uns mit voller Wucht die Schere zwischen Arm und Reich auf. Auch in Bielefeld ist das deutlich wahrzunehmen“, sagt Ingo Nürnberger. Der Sozialdezernent beschäftigt sich bereits intensiv mit den Lehren, Folgen und auch Chancen der Pandemie in den verschiedenen sozialen Bereichen. Er nennt beispielhaft eine sechsköpfige Familie , die in einer viel zu kleinen, 60-Quadratmeter-Dachgeschoss-Wohnung lebt. Fast drei Wochen musste sie in Quarantäne. Ohne Wlan, ohne Smartphone, ohne Tablet. Und auch ohne Garten. „Da werden gravierende Unterschiede zu Familien überdeutlich, die komfortabel in ihrem eigenen Haus mit Garten wohnen, digitale Endgeräte und Wlan haben, damit zum Beispiel auch ein Home-Schooling möglich ist“, sagt Nürnberger. Wie erreicht eine Stadt diese sozial benachteiligten Familien überhaupt? Wie können Sprachbarrieren überwunden werden? Sind Familien überhaupt auf dem notwendigen Informationsstand? Nürnberger: „Das sind Fragen, auf die wir Antworten finden müssen und die auch nach der Pandemie immer wichtiger werden.“

Alte und kranke Menschen

Viele Menschen trauen sich regelrecht nicht oder kaum noch aus dem Haus oder aus der Wohnung. Weil sie entweder altersbedingt oder aufgrund von Vorerkrankungen zur Risikogruppe zählen. Da es wegen Corona für sie kaum noch Angebote gibt, die sie persönlich wahrnehmen können oder wollen, ist ihre Teilnahme am normalen Leben äußerst eingeschränkt. „Wir müssen uns um diese Menschen kümmern, ihnen helfen, wieder ins Leben zurückzufinden“, sagt der Sozialdezernent. „Vereinsamung war schon vor Corona ein Riesenproblem – jetzt kommt die Lage mancher Senioren einer Katastrophe gleich. Die Lehre ist: In Bielefeld werden eine Vielzahl von neuer Begegnungszentren benötigt.“

Beispiel Krankenhaus: Wer dort liegt, darf nur eingeschränkten Besuch bekommen. In einigen Kliniken dürfen Patienten noch immer gar keinen Besuch erhalten. Das ist ein Riesen-Problem. Ähnlich ist oder war es bei Geburten, Hochzeiten oder auch Beerdigungen oder anderen Feiern, die nur eingeschränkt stattfinden konnten. Wenn Menschen sich nicht oder nur begrenzt begegnen können, verändert das das Leben gravierend.

Eltern, Schulen und Kitas

Viele Eltern, insbesondere mit kleineren Kindern im Schul- oder Kindergartenalter, hat die Pandemie mit vollster Wucht getroffen. Zu Lockdown-Zeiten mussten die Kinder wochenlang betreut werden. Wie soll das gehen, wenn Eltern gleichzeitig arbeiten wollen oder müssen? Die Großeltern können aus Gründen der Ansteckungsgefahr kaum helfen. Der Regelbetrieb in Kitas und Schulen kam für viele Eltern fast schon einer Erlösung gleich. Aber: Einige Kinder sind schon wieder zu Hause – weil sie eine Sommergrippe haben. Die Eltern müssen in solchen Fällen sofort einen Plan B haben, den es aber häufig nicht gibt. Ganz zu schweigen von der schwierigen Frage, ob das Kind getestet werden muss oder „nur“ erkältet ist. Zwangsläufig steigt auch der Medienkonsum, fehlen die normalen Strukturen und sozialen Kontakte eines Tages bis hin zu manchmal ausbleibenden oder nicht gesunden Mahlzeiten in manchen Familien. „Auch in diesem Bereich hat die Pandemie aufgezeigt, dass unsere Strukturen besser sein können, wir deshalb die offene Kinder- und Jugendarbeit deutlich ausbauen sollten“, sagt Nürnberger.

Digitalisierung

In nahezu allen Bereichen gibt es enormen Nachholbedarf. Das fängt im Rathaus an und hört in der Schule auf. Das betrifft die technische Ausstattung, das fehlende Know-How und nicht vorhandene Leitungskapazitäten. Beispiel Rathaus: Viele der etwa 2000 Dienstleistungen könnten längst digitalisiert sein. Das ist allerdings ein gewaltiger Prozess und nicht auf Knopfdruck herzustellen. Die Städte sind bis Ende 2022 verpflichtet, alle Leistungen digital anzubieten. Am Ende dieses Prozesses würden laut Nürnberger personelle Ressourcen frei, die dringend in anderen Bereichen benötigt würden. Nämlich dort, wo persönlicher Einsatz viel wichtiger ist, zum Beispiel bei der Hilfe für Senioren. Die Krise hat deutlich gemacht, wo Bielefeld im Bereich der Digitalisierung steht: in vielen Bereichen erst ganz am Anfang.

Wirtschaft

Noch nicht endgültig in Bielefeld abzusehen ist, welche kurz-, mittel- und langfristigen Folgen eine steigende Arbeitslosigkeit auf die Sozialstrukturen der Stadt haben könnten. „Das würde ebenso noch einiges verändern. Dieser Bereich ist ein weiterer entscheidender Teil, der das große Ganze möglicherweise massiv betreffen wird“, sagt Nürnberger. Für eine konkrete Prognose ist es aber noch zu früh.

Handel und Veranstalter

Zu beobachten ist, dass einige Händler aus der Not eine Tugend gemacht haben. Angebote im Internet und auch Lieferservice gibt es zunehmend. Dennoch gibt es auch hier einen riesengroßen Nachholbedarf und immer noch Existenzängste. Die Krise hat viele Händler und auch Veranstalter massiv getroffen. Das sollten die Bielefelder bei ihrem Einkaufsverhalten berücksichtigen. Ortsansässige Händler bieten mittlerweile einen recht guten Service.

Blick in die Zukunft

Die Sozialdezernenten in Nordrhein-Westfalen haben zuletzt an Tagungen teilgenommen mit dem Ziel einer ersten Bestandsaufnahme. Der nächste Schritt ist, die Erfahrungswerte auch der zahlreichen Hilfsorganisationen einzubeziehen. Aus dieser Gesamtbetrachtung sollten laut Ingo Nürnberger Maßnahmen formuliert werden, so dass Ziele und Herangehensweisen allen Beteiligten klar sind und der Prozess auch in die politische Beratung kommen kann.Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.