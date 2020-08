Zehn Jahre ist es her, dass der Soldat Martin Augustyniak, der seine Wurzeln in Quelle hat, am 2. April 2010 bei einem Einsatz in Afghanistan sein Leben verlor . Es folgten viele Diskussion in den politischen Gremien, wie der Einsatz des 28-Jährigen zu würdigen sei und 2018 der Bürgerantrag, eine Straße oder Platz nach dem Gefallenen zu benennen.

Vor einem guten Jahr schließlich spendete ein Grabmalunternehmen eine Sitzbank aus Granit mit Gravur. „Das Schild wird auch noch aufgestellt“, hatte Bezirksamtsleiter Hans-Georg Hellermann damals verkündet. Jetzt soll es jedoch bei der Bank bleiben.

„Wir wollen keinen Heldengedenkplatz, wollen nicht, dass das ein Kultort wird“, kommentiert Hans-Werner Plaßmann die Haltung seiner Fraktion. Die hatte aber während einer Sitzung im Januar 2019 für die Benennung des Platzes gestimmt – es gab 14 Ja-Stimmen, bei einer Gegenstimme der Linken. Da sei ihnen wohl etwas durch die Lappen gegangen, sagt Plaßmann. Die Bank sei für sie der Kompromiss gewesen.

Die CDU sparte jetzt nicht mit Kritik. Von einer „Rolle rückwärts“ sprach Vincenzo Copertino. Für den Fraktionsvorsitzenden Carsten Krumhöfner ist es ein „Schlag ins Gesicht für die Angehörigen“.