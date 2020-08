Bielefeld (WB/mdel). Nach Angaben von Mitarbeitern will H&M seine Filiale in der Bahnhofstraße 16 in Bielefeld schließen. Der Modekonzern bietet in der Filiale Kinderbekleidung an. Die 19 Mitarbeiter wollen die Schließung nicht hinnehmen. Sie haben eine Online-Petition gestartet.

Von Westfalen-Blatt