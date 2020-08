Aktuell sind 63 Menschen infektiös und damit einer weniger als am Mittwoch. Die Zahl der positiv getesteten Reiserückkehrer – diese wird seit 17. Juli erhoben – ist um drei auf insgesamt 74 angestiegen.

Von den positiv Getesteten sind 656 Menschen genesen, also sechs Bielefelder mehr als am Vortag. In Quarantäne befinden sich aktuell 283 Personen, das sind 37 weniger als am Mittwoch.

Die Neuinfektionsrate in den vergangenen sieben Tagen liegt nun bei 7,2 pro 100.000 Einwohner, das entspricht 24 Neuinfizierten.