Genossen-Treffen

Keine Rosen für die Wähler

Und der hat mit der zweiten Gemeinsamkeit zu tun: Leonard Lansink ist auch Genosse, SPD-Mitglied wie Clausen. „Ich bin 2005 in die SPD eingetreten“, erzählt Lansink. Damals ging es um Stoiber oder Schröder im Kanzleramt. „Und ich wollte keinen CSU-Mann dort“, erzählt Lansink. Aber Ortsverein und Unterbezirk sind nicht so Lansinks Ding. Eher schon die Partei-Oberen für die Belange der Künstler zu sensibilisieren. „Und das gelingt ganz gut.“

Eigentlich war der Plan, dass Clausen und Lansink Rosen an die Bielefelder Wählerschaft verteilten. Doch das ist unter Corona-Bedingungen nicht drin. Und so bleibt es beim gemeinsamen Kaffee-Plausch, bevor Lansink wieder zu den „Wilsberg“-Dreharbeiten nach Köln aufbrechen muss.

Dreh unter Corona-Bedingungen

Köln? Ja, richtig gehört. Ungefähr zwei Drittel der Dreharbeiten werden dort und nicht in Münster, wo die Serie eigentlich spielt, absolviert. „Und wegen Corona können wir dieses Mal auch nicht im Antiquariat in Münsters Altstadt drehen“, erzählt Lansink. Schauspieler und Crew, rund 20 Leute auf so engem Raum, „das geht im Moment nicht.“ Die Drehbuch-Lösung: In Wilsbergs Laden gibt es einen Wasserschaden, und der Privatdetektiv findet ein Ausweichquartier in einer Halle. Aber Corona wird in der neuen Folge (der Sendetermin ist noch offen) nicht thematisiert. „Wenn die Folge dann eines Tages wiederholt wird, ist Corona hoffentlich vergessen und würde nur irritieren“, ist Lansink optimistisch. Die Serie existiert jetzt im 25. Jahr. Und geht es nach dem Schauspieler, kann es noch lange so weiter gehen. Gern auch mal wieder in Bielefeld, das in jeder Folge mindestens Erwähnung findet und zuletzt zweimal Ort der Handlung war.

Froh ist der Schauspieler, in Gelsenkirchen aufgewachsen und natürlich Schalke-Fan, über Arminias Aufstieg. „Erstliga-Fußball gehört nach Bielefeld.“ In Wilsbergs Heimatstadt Münster sieht das anders aus. Die Preußen sind jetzt viertklassig.