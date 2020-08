Aktuell infektiös sind zurzeit 47 Personen (Stand: Sonntag, 10 Uhr), genauso viele wie am Samstag, zehn weniger als noch am Freitag.

Das Gesundheitsamt hatte am Samstag drei neue Fälle gemeldet, am Sonntag dann ebenfalls drei weitere. Die Zahl der positiv getesteten Reiserückkehrer bleibt bei insgesamt 79. Von den positiv Getesteten sind 682 Menschen genesen, 16 Personen mehr als am Freitag. Aktuelle Zahlen über Erkrankte, die im Krankenhaus behandelt werden, liegen nicht vor.

Seit Beginn der Pandemie sind sieben Menschen in Bielefeld im Zusammenhang mit Covid 19 verstorben, die Zahl ist unverändert. In Quarantäne befinden sich aktuell 189 Personen, das sind 20 weniger als am Vortag und 93 weniger als am Freitag. Die Neuinfektionsrate in den vergangenen sieben Tagen liegt, wie am Samstag, bei 6,0 pro 100.000 Einwohner, das entspricht 20 Neuinfizierten.