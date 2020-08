Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Donnerstag, 16. April. Gegen 12.30 Uhr steckte der Unbekannte in einem Warenhaus an der Schweriner Straße in Sieker insgesamt 15 Wodkaflaschen im Wert von 610 Euro in eine Tasche und versuchte damit, den Laden zu verlassen. Als die Kassiererin auf ihn aufmerksam wurde, ließ der Täter seine Beute zurück und flüchtete.

Die Zeugin beschrieb den Tatverdächtigen als osteuropäisch aussehend, etwa 20 bis 35 Jahre alt, mit dunkelblonden Haaren (Undercut) und mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Die Polizei bittet Hinweisgeber, die Angaben zur Identität des Mannes auf dem Foto machen , sich unter Telefon 0521/ 545-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.