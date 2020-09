Trauer in Bielefeld: Ehemaliger Leiter starb am Dienstag im Alter von 75 Jahren im engsten Kreis der Familie

Bielefeld (WB/epd). Der frühere Chef des Evangelischen Johanneswerks in Bielefeld, Karsten Gebhard, ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 75 Jahren im engsten Kreis der Familie, wie das Evangelische Johanneswerk am Mittwoch in Bielefeld erklärte.