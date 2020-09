Das Stadtlogo wird zur Leinwand

Bielefeld (WB). Als die weißen, dreidimensionalen Skulpturen mit dem Bielefelder Stadtlogo am Mittwoch am Alten Markt präsentiert werden, ziehen sie sofort die Aufmerksamkeit der vorbeischlendernden Passanten auf sich. Das ist ganz im Sinne der Initiatoren. Das BIE-Stadtlogo steht im Mittelpunkt einer neuen Marketing-Kampagne. Unter dem Motto „#Bielefeld-Liebe – Gestaltet Euer Unikat“ können Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen die Skulptur erwerben und individuell gestalten. Bei einem Open-Air-Event im Sommer 2021 sollen die Unikate dann in der Innenstadt ausgestellt werden.

Von Arndt Wienböker