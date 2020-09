Ausstieg kostet 2,5 Millionen

Bielefeld (WB). Am Nachmittag, kurz vor Beginn der Ratssitzung, war die Einigung mit dem Kreis Paderborn perfekt. Verkauft man Firmenanteile, gibt es für gewöhnlich Geld dafür. Im Fall der 5,88-Prozent-Beteiligung der Stadt Bielefeld am Flughafen Paderborn-Lippstadt ist das etwas anderes. Die Stadt Bielefeld zahlt an den Kreis Paderborn 2,517 Millionen Euro für den Ausstieg aus der in finanzielle Schieflage geratenen Flughafengesellschaft. Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) sprach im Rat von einer „fairen Trennung auf Augenhöhe“.

Von Michael Schläger