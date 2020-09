Wasser und Pflanzen werden erlebbar

Bielefeld (WB). Als das rote Band auf einer der beiden neuen Brücken im Eingangsbereich des Botanischen Gartens symbolisch durchschnitten wird, blicken die Initiatoren zufrieden in den aufblühenden Garten um sie herum. Hier hat sich in den vergangenen Monaten sehr viel getan, am Donnerstag wurden das neu gestaltete „Entrée” und das optisch aufgewertete Bachtal offiziell eingeweiht.

Von Arndt Wienböker