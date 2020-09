OB beruft Chef der Kfz-Zulassungsstelle ab

Rat fordert schnellere Bearbeitung – Absage an Niederlassung im Bielefelder Süden

Bielefeld (WB/MiS/peb). Der anhaltende Ärger um die Kfz-Zulassungsstelle hat jetzt auch personelle Konsequenzen. Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) hat den Leiter der Zulassungsstelle von seinen Aufgaben entbunden. Er werde künftig an anderer Stelle in der Stadtverwaltung eingesetzt, hieß es dazu am Donnerstag aus dem Rathaus.