Kampf gegen das Virus: Tests sollen einfacher werden

Eine zentrale Teststelle als Drive-In würde vieles erleichtern. Die Erkältungszeit hat längst begonnen. Eltern lassen ihre Kinder testen – beim Kinderarzt. Erwachsene hingegen suchen ihre Hausärzte bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit auf. Wenn das Gesundheitsamt Tests verlangt, zum Beispiel wegen Reiserückkehr, Corona an Schulen oder Kitas, werden die Abstriche dort gemacht. Das sorgt für Chaos. Es müssen Termine vereinbart werden, es entstehen Wartezeiten, überfüllte Arztpraxen, Ansteckungsgefahren. Somit macht laut Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger eine zentrale Teststelle Sinn. Vorfahren, testen, wegfahren – so einfach funktioniert das.

Die Stadt möchte in der kommenden Woche Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung führen. Dann soll es eine Entscheidung geben. Fragen der Finanzierung und der personellen Ausstattung müssen geklärt werden. Die niedergelassenen Ärzte favorisierten zuletzt einen Standort zwischen Bielefeld und Gütersloh, um dort Tests für Menschen aus beiden Städten machen zu können. Der Krisenstab hält das Testzentrum auf dem früheren Gelände der Firma Kahmann & Ellerbrock an der Eckendorfer Straße/Ecke Feldstraße für ideal.

Dort sind am Freitag 245 Coronaabstriche von Schülern und Lehrern der Diesterweg-Grundschule erfolgt. 275 Schülern und Lehrern war der Test nahe gelegt worden. Für die Schüler war er freiwillig. An zwei parallelen Teststraßen sind Abstriche gemacht worden. „Alles hat gut geklappt, die Quote der Getesteten ist hoch“, sagt Nadine Engel-Fratz vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Acht Mitarbeiter des ASB und vier von der Johanniter-Unfall-Hilfe waren im Einsatz.

Entwarnung gibt es an der Grundschule Windflöte, der Kita Am Rosenhag und auch am Rudolf-Rempel-Berufskolleg (PTA-Klasse). Die Testergebnisse waren falsch positiv. Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger: „Die vom Labor voreilig und falsch gemeldeten positiven Fälle sind natürlich ärgerlich, weil das Gesundheitsamt sofort die Schulen und die Kita informiert hatte und die Kinder nach Hause geschickt wurden. Aber Fehler passieren eben. Wir werden mit dem Labor sprechen und den Sachverhalt aufklären. Ich bin mir sicher, dass das Labor alles dafür tun wird, dass sowas nicht nochmal passiert.“

Vom Carl-Severing-Berufskolleg (ein infizierter Schüler) befinden sich sechs Schüler in Quarantäne. Deren Abstriche sind am Montag geplant. Bestätigt hat sich auch der Coronafall eines Schülers am Berufskolleg Tor 6: Sechs Schüler sind in Quarantäne. Abstriche sind ebenfalls am Montag.