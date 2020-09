Tiefer Graben

Doch für ein Innehalten oder einen Schuss Melancholie bleibt kaum noch Zeit. Die Entscheidungsmaschinerie im Rat muss weiterlaufen. Auch in seiner letzten Sitzung vor dem Wahltag am 13. September . 55 Tagesordnungspunkte gilt es abzuarbeiten.

Was bleibt von dieser Wahlperiode, ist vor allem eine Spaltung des Gremiums in entscheidenden Fragen. Bei der Verkehrspolitik, bei Wohnungsbau und Gewerbeflächen. Bei den Dingen, die so wichtig sind für die Daseinsvorsorge, sind die Gräben tief. Ein bürgerliches Lager hier, ein rot-grün dominiertes dort. Die Ein-Stimmen-Mehrheit des Paprika-Bündnisses hat nie gewackelt. Das hat aber auch bedeutet, dass Kompromisse seltener gesucht und geschlossen wurden.

Nach der jüngsten Meinungsumfrage des WDR halten manche die Wahl in Bielefeld zugunsten des rot-grünen oder womöglich grün-roten Lagers für gelaufen. Ausgezählt wird aber erst in einer Woche. Die Wählerinnen und Wähler müssen entscheiden, ob die Gräben in der Bielefelder Politik noch tiefer werden sollen.