Bislang haben sich insgesamt 760 Bielefelder mit dem Virus infiziert. Aktuell sind 55 Menschen infektiös. 698 Personen gelten in Bielefeld als genesen. In Quarantäne befinden sich aktuell 324 Personen, was 27 weniger als am Vortag bedeutet. Seit Beginn der Pandemie gibt es in Bielefeld sieben Corona-Tote.