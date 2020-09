„Wir wollen, dass die Bürger aus der Wahl eine Klimawahl machen“, sagt Carsten Lottner, Sprecher der Initiative, die ehrenamtlich von Parents for Future organisiert wird und Teil der überregionalen Plattform „Alle müssen Handeln“ ist.

„Bielefeld handelt“ wurde Mitte August gegründet und wird mittlerweile von mehr als 150 Organisationen unterstützt, darunter Unternehmen, Verbände, Kulturschaffende, Architekten und Privatpersonen.

Die vom Klimabündnis Bielefeld getragene Initiative stellt sich hinter die Forderungen von Fridays for Future Bielefeld und hat für den offenen Brief zehn Kernforderungen formuliert. Dazu zählt der vollständige Verzicht auf Kohlestrom bis spätestens 2030, die Umstellung der Strom- und Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien im privaten Gebäudebestand bis zum Jahr 2035 oder Klimaneutralität der Energieversorgung von kommunalen Gebäude bis 2035. Eine weitere Forderung in dem 10-Punkte-Papier ist die Reduzierung des Autoverkehrsanteils auf höchstens 25 Prozent bei gleichzeitiger Erhöhung des Fußverkehrs-, Radverkehrs- und ÖPNV-Anteils auf mindestens 25 Prozent.

OB Pit Clausen nannte die Klimakrise eines der wichtigsten Themen der Zukunft. Die Stadt Bielefeld habe sich bereits ambitionierte Ziele gesetzt, doch benötige es weiterhin Menschen, die die Ziele mit umsetzten.