Lkw kollidiert mit Radfahrer

Bielefeld (WB/cm). Ein Fahrradfahrer ist am Montagmorgen von einem abbiegenden Lkw erfasst und verletzt worden. Der 38-jährige Radfahrer aus Bielefeld befuhr die Mielestraße und wollte an der Kreuzung Schildescher Straße weiter geradeaus in die Brüggemannstraße fahren. Der Lkw-Fahrer (38) aus Gütersloh kam ebenfalls von der Mielestraße und wollte nach rechts in die Schildescher Straße einbiegen.

Von Westfalen-Blatt