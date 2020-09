Clausens Wahlaussage „Bezahlbares Wohnen für alle: Jedes Jahr 1300 neue Wohnungen“ wurde kurzerhand umgeschrieben. Der neue Text auf dem Plakat unweit des dortigen Döner-Imbiss „Krispy Kebab“ lautet: „Bezahlbares Essen für alle: Jedes Jahr 1300 neue Dönertaschen“.

Der OB bekam auch noch eine Piraten-Augenklappe verpasst und gleichzeitig wurde aus dem Oberbürgermeister ein Ober-Dönermeister. Das wiederum nahm Clausen zum Anlass, um im Imbiss ein Minipraktikum zu absolvieren – als Ober-Dönermeister.

Er postete das auf seiner Facebookseite. Und lobte gleichzeitig das tolle Team von „Krispy Kebab“, das sich gegen die Corona-Krise stemmt. Clausen bekam zum Teil Beifall in den sozialen Netzwerken. Gleichzeitig tobten manche Mitbewerber-Parteien. Bielefeld brauche keinen Ober-Dönermeister, sondern einen Ober-Bürgermeister. Soviel zum Thema Kommunalwahlkampf, der sogar bis in die Dönerbude hineinreicht. Ob Clausen selbst gerne Döner oder Gyros Pit(a) mag, ist nicht übermittelt. André Best