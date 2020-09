Zwar muss der Unterricht vorerst noch auf Distanz stattfinden, heißt es auf der Internetseite der Schule, aber die OGS bietet für vier Stunden pro Vormittag die Betreuung der Kinder an. Wie berichtet, hatte sich eine Lehrerin infiziert. Möglicherweise sind weitere Pädagogen betroffen. Die Testergebnisse werden in Kürze erwartet.

Die Erklärung von Schulleiterin Martina Schmidt-Schlierf: „Alle Kinder, die einen OGS-Platz haben, nicht unter Quarantäne stehen und auch nicht zu Hause betreut werden können, werden in der Zeit von 8 bis 12 Uhr durch OGS-Kräfte in der jeweiligen Klasse betreut. Bei Bedarf wird es ab 7.30 Uhr auch eine Frühbetreuung auf dem Schulhof geben. Während der Betreuungszeit haben die Kinder eine Arbeitszeit, in der sie zumindest einen Teil Ihrer Aufgaben vom Padlet bearbeiten können. Darüber hinaus wird die Küche auch ein Mittagessen bereithalten .Wichtig ist, dass die Kinder tatsächlich von 8.00 – 12.00 Uhr kommen und ihre Arbeitsmaterialien mitbringen, sofern diese nicht noch in der Schule sind. Sie als Eltern bitte ich, den unteren Abschnitt auszufüllen und Ihrem Kind mit in die Schule zu geben. Sollten Sie Ihr Kind nicht schicken, weil Sie die Betreuung anders regeln können, bitte ich um eine kurze Mail. Andernfalls sehen wir Ihr Kind in der Schule und erhalten den Zettel.“

Am Montagvormittag sind im städtischen Coronatestzentrum an der Feldstraße weitere Abstriche genommen worden. Sechs Lehrer und 30 Schüler der Berufskollegs Carl-Severing und Tor 6 waren aufgerufen, sich in der vom Arbeiter-Samariter-Bund und den Johannitern organisierten Anlaufstelle testen zu lassen, nachdem es in der vergangenen Woche bei ihnen mögliche Kontakte zu einer mit Corona infizierten Person gab. Für die Lehrer war der Test verpflichtend. Sie erschienen alle. Die Tests für die Schüler sind freiwillig. Hier wurden nur 20 der 30 Termine wahrgenommen. Die Ergebnisse der Coronatests liegen derzeit nach vier bis fünf Tagen vor.