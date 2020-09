Bielefeld (WB/cm). Großer Schreck bei den 13 Bewohnern eines Drei-Parteien-Hauses an der Heeper Straße. Am Montagmittag riefen zwei Geschwister um Hilfe, nachdem in einer der oberen Wohnungen des Hauses ein Feuer ausbrach. Eine 21-Jährige aus dem Haus rettete die beiden samt kleinem Hund.

Von Westfalen-Blatt