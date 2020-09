IHK-Parlament steht zum OWL-Airport

OWL-Wirtschaft unterstützt Sanierungskonzept in einer Insolvenz in Eigenverwaltung

Bielefeld/Paderborn (WB/ef). Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen als Parlament der Wirtschaft steht zum Flughafen Paderborn-Lippstadt. Das Gremium beschloss am Montagabend, das von der Flughafen-Gesellschafterversammlung beschlossene Sanierungskonzept in einer Insolvenz in Eigenverwaltung zu unterstützen.