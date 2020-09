Polizeibekannter Mann (52) löst Einsatz an der Friedrich-Ebert-Straße aus

Bielefeld (WB). Ein Bielefelder randalierte am Montagabend an der Friedrich-Ebert-Straße in und vor einem Geschäft. Die Polizisten beleidigte er und forderte Passanten auf, die Beamten mit Videoaufnahmen “fertig zu machen„.