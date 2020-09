Veranstaltung in Bielefeld: Datenschützer-Verein „Digitalcourage“ will Zeichen gegen Datenmissbrauch setzen

Bielefeld (epd). Der Negativpreis „Big-Brother-Award“ für Datenmissbrauch wird am 18. September in Bielefeld verliehen. Die Negativpreise werden zum 20. Mal vergeben, wie der Datenschützer-Verein „Digitalcourage“ als Veranstalter am Dienstag in Bielefeld mitteilte.