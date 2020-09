Der Unfall ereignete sich gegen 8.40 Uhr. Bei dem Crash wurden der Notfallsanitäter (45) am Steuer des Rettungswagens, der 28-jährige Rettungssanitäter und die Notärztin (47) verletzt, die sich während der Fahrt um den Intensivpatienten kümmerte, der sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befand. Er erlitt durch den Unfall keine weiteren Verletzungen, teilte die Feuerwehr mit. der 58-jährige Volvo-Fahrer aus Bielefeld erlitt bei dem Zusammenstoß eigenen Angaben zufolge ebenfalls keine Verletzungen, soll sich aber in ärztliche Behandlung begeben, sofern es im Tagesverlauf zu Beschwerden kommt.

Der transportierte Patient wurde in einen anderen Rettungswagen verbracht und ins Krankenhaus gefahren. Dort wurde auch die Notärztin auf Verletzungen untersucht. Die Besatzung des Rettungswagens wurde im Krankenhaus Mitte auf Verletzungen untersucht. Ob die Retter nach ärztlicher Untersuchung am selben Tag fortsetzen konnten, war an der Unfallstelle nicht zu erfahren.

Polizisten sicherten die Unfallstelle ab und sicherten die Unfallspuren. Der Bielefelder im Volvo gab an, bei grünem Ampellicht in die Kreuzung gefahren zu sein und hatte den Rettungswagen nicht bemerkt. Am Volvo entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 4.000 Euro. Der havarierte Sonderaufbau des Rettungswagens wurde ebenfalls beschädigt, wie hoch der Schaden ist, konnte nicht beziffert werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr verteilte Ölbindemittel auf der Fahrbahn. Die Sperrung der Unfallstelle dauerte bis zur Reinigung der Fahrspuren bis in den Vormittag an.