Drei Verletzte bei schwerem Unfall am Adenauerplatz in Bielefeld

Bielefeld (WB/cm/hz). Am Mittwoch kam es in Bielefeld auf der Artur-Ladebeck-Straße am Adenauerplatz zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen (RTW) der Berufsfeuerwehr und einem Auto. Die drei RTW-Insassen, zwei Sanitäter (28/45) und eine Notärztin (47), wurden verletzt.