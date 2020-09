Von der Modebranche zum Tierschutz

„Ich hatte eine tolle Zeit bei Gerry Weber, in der ich viel aufbauen konnte“, erzählt Anja Langer über ihr vorheriges Berufsleben. Zuständig war sie bei dem Unternehmen, das in die Insolvenz geraten ist, für den Bereich Visual Merchandising.

Wie präsentieren sich die Filialen, wie die Waren in den Geschäften, das waren die Fragen, mit denen sich die 45-Jährige im Auftrag des Modeherstellers beschäftigte und dabei zeitweilig die Verantwortung für 44 Mitarbeiter hatte. „Aber es gab für mich keine Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln“, erklärt sie, warum sie schließlich kündigte.

„Das hier ist kein Ort des Schreckens“

Auch bei ihrem künftigen Arbeitgeber wird es um Außendarstellung gehen. „Wir wollen das Tierheim anders präsentieren. Das hier ist kein Ort des Schreckens“, erklärt Helmut Tiekötter, Vorsitzender des Tierschutzvereins, der für die Besetzung an der Spitze des Tierheims zuständig ist. Neben Öffentlichkeitsarbeit und Organisation will sich Anja Langer vor allem der Personalführung widmen. In der Vergangenheit habe es viele Wechsel gegeben. Sie sehe es als ihre Aufgabe, „beste Voraussetzungen für die Mitarbeiter zu schaffen, die Arbeit in den Teams zu verbessern“.

Neben 25 Angestellten inklusive Tierarzt, Hausmeister, Büromitarbeitern und Tierpflegern, gehören acht geringfügig Beschäftigte, vier Bufdis (Bundesfreiwilligendienst) und fünf Azubis zum Team. Was viele nicht wissen: Das Tierheim ist seit Jahren Ausbildungsbetrieb für Heimtierpfleger. Erstmals gibt es seit Anfang August auch einen Ausbildungsplatz als Tiermedizinischer Fachangestellter, vormals Tierarzthelfer.

Aktuell gibt es 311 zwei- und vierbeinigen Gäste

Nicht zu vergessen sind die aktuell 311 zwei- und vierbeinigen Gäste, darunter 153 Katzen, 30 Hunde, 78 Kleintiere wie Meerschweinchen, Mäuse, Zierenten und sogar eine Kornnatter. Unterstützt wird Langer dabei von ihrer Stellvertreterin Barbara Snelting, die selbst jahrelang das Tierheim geleitet hat. Familie Langer, die in Halle-Künsebeck lebt, ist tierlieb. „Meine Tochter Marie (11) ist ganz aus dem Häuschen, dass ich jetzt hier arbeite“, erzählt die neue Leiterin. Tierliebe und Management-Erfahrung alleine reichen jedoch nicht aus für den neuen Job.

Und so muss Anja Langer noch einmal die „Schulbank“ drücken und den Sachkundenachweis nach Paragraph 11 des Tierschutzgesetzes nachlegen. Seit Mai engagiert sie sich bereits ehrenamtlich im Tierheim, übernimmt Telefondienste, hilft beim Sauber machen der Gehege und packt mit an, wo Hilfe benötigt wird. So hat sie das Unternehmen Tierheim schon kennengelernt und weiß, was auf sie zukommt. „Ich bin Feuer und Flamme“, erzählt sie begeistert über ihr neues Aufgabengebiet.

Sie habe in Coronazeiten viel über Werte und Nachhaltigkeit nachgedacht, erzählt Anja Langer. Beides werde mit der Arbeit im Tierheim erfüllt. „Die Welt steht hier still, wenn ein Tier kommt, das Hilfe benötigt“, sagt sie. Auf das Stellenangebot wurde sie übrigens zufällig aufmerksam. Als ihr alter Hund Felix, den sie vor elf Jahren aus dem Tierheim Bielefeld geholt hatte, gestorben war, suchte sie einen neuen Vierbeiner und stieß dabei auf die Anzeige – die sie in Gedanken nicht mehr los wurde.