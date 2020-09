Zelt und Heizpilz sind erlaubt – aber es gibt Grenzen

Das Signal aus der Politik war deutlich: Das in anderen Kommunen längst verhängte Verbot von Heizstrahlern und Heizpilzen soll es in Bielefeld vorerst nicht geben. Man will der durch die Pandemie angeschlagenen Branche so die Möglichkeit geben, auch bei kälterem Wetter Gäste draußen zu bewirten. Wie so viele andere Gastronomen hat auch Daniela Werning nach der Wiedereröffnung der Lokale unter Corona-Bedingungen festgestellt: „Die Gäste halten sich lieber im Freien auf.“ Offenbar ist die Sorge zu groß, sich in geschlossenen Räumen zu infizieren – trotz der Abstands- und Hygieneregeln.

Der Stadtentwicklungsausschuss hatte daher beschlossen, den Betrieben auch nach der Sommersaison Flächen im Außenbereich zu genehmigen und somit die dann notwendigen Heizgeräte zu tolerieren. Was nicht bedeutet, dass Wirte nach Belieben die gasbetriebenen Heizpilze überall aufstellen dürfen, wie Regine Tönsing, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Ostwestfalen, erklärt.

Zusätzliche Flächen werden zur Verfügung gestellt

„Das ist auch eine Frage der Regelungen zum Straßenbild“, sagt sie dem WESTFALEN-BLATT. So sei etwa am Alten Markt schon jetzt nicht jede Art von Sonnenschirm, nicht jede Form von Bestuhlung erlaubt. Einfach irgendwo einen Heizpilz hinzustellen, das gehe wohl nicht.

Weil Daniela Werning lediglich ihre Schirme durch elektrische Heizstrahler ergänzt, benötigt sie keine Genehmigung. Andere Gastronomen planen dem Vernehmen nach bereits, Zelte aufzustellen. „Mit dem politischen Beschluss im Rücken wollen wir machen, was möglich ist“, sagt Bernd Hellermann vom Amt für Verkehr. So sollen zusätzliche Flächen für die Außengastronomie großzügig zur Verfügung gestellt werden.

„Aber nicht alles ist möglich“, sagt Hellermann und nennt rechtliche Grenzen. Heizgeräte im geschlossenen Zelt – das müsse unter Brandgesichtspunkten erst geprüft werden. Und die Leichtigkeit des Verkehrs ist ein weiteres Kriterium: Verkehrswege dürfen nicht verstellt werden – auch aus Sicherheitsaspekten, damit im Falle eines Einsatzes die Feuerwehr nicht erst Heizpilze oder Zelte beiseite räumen muss, um zum Einsatzort zu gelangen.

In Gestaltungsfragen wolle man großzügig sein. Grundsätzlich dürfe das Ortsbild „nicht verunstaltet“ werden. „Aber das hier ist ja nicht auf Dauer“, glaubt Bernd Hellermann. Diese Frage sei daher „keine große Hürde“. Eine Hürde könnte aber der Weihnachtsmarkt werden. Noch ist unklar, ob Bielefeld Marketing ihn in diesem Jahr veranstaltet. „Das soll im September geklärt werden“, sagt Hellermann. Falls er kommt, müssten einige Lokale in der Altstadt ihre Außengastronomie möglicherweise für die Dauer des Weihnachtsmarktes wieder zurückbauen.

Rauchen ist in Zelten nicht erlaubt

Insgesamt müsse jeder Einzelfall geprüft und genehmigt werden. „Wir warten auf kreative Vorschläge“, sagt er. Noch seien wenige Anträge gestellt, man wolle die Wirte per Brief über die aktuellen Regelungen informieren. Dazu gehört übrigens auch eine schlechte Nachricht für Raucher: „Zelte gelten als geschlossene Räume“, so Bernd Hellermann. „Da ist Rauchen nicht erlaubt.“

Großen Illusionen gibt sich Daniela Werning in puncto Außengastronomie im Winter nicht hin. „Das wird die Speisegastronomie nicht retten“, die Gäste würden bei Kälte unter Schirm und Heizstrahler wohl kürzer verweilen und eher Getränke als Speisen zu sich nehmen, vermutet sie. Zumal Textilien nicht erlaubt seien, sofern sie nicht nach jedem Gast desinfiziert würden. Wärmende Sitzkissen oder Decken wird es in den meisten Betrieben also nicht geben, weil der Aufwand für die Reinigung zu groß wäre.

Beim Dehoga hofft man für die kältere Zeit unterdessen auf eine ganz andere Lösung. „Wir müssen überlegen, wie wir den Betrieb innerhalb der Häuser sicherer machen können“, sagt Regine Tönsing. Es gebe Filter für Lüftungsanlagen, die Viren aus der Luft herausfiltern könnten. „Wir sind im Gespräch mit der Landesregierung und hoffen, dass sie diese Belüftungsanlagen fördert.“