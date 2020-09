Tyberghein, 1993 in Antwerpen geboren und dort nach wie vor Zuhause, gehört zu den fünf Künstlern, die aktuell im Museum Waldhof des Bielefelder Kunstvereins ausstellen. „The Immanent Horizon“ hat Geschäftsführerin Nadine Droste die von ihr kuratierte Gruppenausstellung genannt: Hinweis darauf, dass es darum geht, künstlerische Positionen zur Malerei zu zeigen. „Es geht um die Frage, was junge Künstler über ihr Medium sagen, darum, ihren kritischen Blick von innen kennenzulernen“, führt Droste aus.

Verzicht auf Details

So erklärt Charline Tyberghein selbst, dass sie bewusst nicht zu viele Details in ihre Malerei einfügt, weil die bereits strukturierende Elemente hat. Denn anderenfalls käme es zu einem „großen Durcheinander“. Dass Struktur für sie von Bedeutung ist, beweist auch eines ihrer kleineren Werke, bei dem das Motiv genau dort aufscheint, wo sie auf die Struktur (einen Maschendrahtzaun und sein Schatten) verzichtet.

Malerei und Körper, Leinwand und Haut sind die Themen von Leda Bourgogne. Die Wienerin mit Wohnsitz in Berlin ersetzt die Leinwand auch gerne durch Stoffe, die sie bearbeitet. So hat sie dunklen Samt mit Bleiche so entfärbt, dass der Eindruck einer explodierenden Farbwolke entsteht. Jersey – passenderweise eine Variante, die gerne für Unterwäsche verwendet wird – hat sie gerafft und ausgebeult, einen Schlangenprint mit Latex übermalt, geschnitten und wieder durch Nähte „geheilt“. Diese Nähte bilden das Wort „skinless“. Manchmal, sagt sie selbst, denke sie an Frankenstein, wenn sie ihre Bilder zusammennähe und Materialien, die sich abweisen, zusammenzwinge.

Markenzeichen Punkt

Viel Raum – weiße Wände – hat Droste Samuel Richardot zugestanden. Denn seine drei „white paintings“, weißen Bilder, greifen quasi aus. Mit Schablone, gesprayter Linie und konventionellem Pinselstrich ist er zu Werke gegangen. Wo er Farbschichten aufträgt, lassen die fast Landschaften erscheinen. Eine Art Markenzeichen sind bei dem Franzosen, der in Paris und der Auvergne arbeitet, Punkte. Sie wirken teils räumlich, so dass man ein „Dahinter“ vermutet.

Als Duo sind schließlich der Belgier Olivier Foulon und der Berliner Alexander Lieck vertreten: Der eine Konzeptkünstler, der andere Maler. „Konversation under a tree“, Unterhaltung unter einem Baum“ heißt ihre Arbeit, die aus zwei fast identischen Teilen besteht. Auf zwei grundierte Leinwände haben sie jeweils sechs gleiche Kopien geklebt: Texte, Tabellen, Graphiken von Blättern. „Der Unterschied liegt in den Spuren, die das Kopieren hinterlassen hat“, erklärt Droste. Hier lässt sich die Frage festmachen, wann ein Kunstwerk ein Kunstwerk ist – und worum es eigentlich geht.

Die Ausstellung „The Immanent Horizon“ ist bis zum 1. November zu sehen. Die Öffnungszeiten des Waldhofs: donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 12 bis 19 Uhr, montags bis mittwochs nach Vereinbarung. Sonntags ist der Eintritt frei.