Aber wie viele Kreuzchen benötigt man, um in den Rat einzuziehen? 2014 reichten der Wählergemeinschaft Bürgernähe mal gerade 1190 Stimmen, um einen Sitz zu ergattern. Für den Stadtrat gilt schließlich keine Prozenthürde. Auch deshalb wohl bewerben sich diesmal 13 Parteien und Wählergemeinschaften um die Gunst der Stimmberechtigten.

So wird gerechnet

So funktioniert das Rechenexempel – am Beispiel des Bürgernähe-Ergebnisses von 2014. Bei der Wahl vor sechs Jahren gab es 255.657 Wahlberechtigte, gut 100 mehr als diesmal. Von denen gaben 130.477 ihre Stimme ab. Gültig waren davon 128.844 Stimmen. Aus dieser Zahl wird ein Divisor ermittelt. Das geht so: Die Gesamtzahl der gültigen abgegebenen Stimmen wird durch die Zahl der zu verteilenden Ratssitze geteilt. Im Fall von Bielefeld 66. Also: 128.844 geteilt durch 66. Herauskommt die Zahl 1952,18. Die wiederum wird durch die Zahl der für die Bürgernähe abgegebenen Stimmen geteilt. Also: 1190 geteilt durch 1952,18. Herauskommt die Zahl 0,609. Und da hat die Bürgernähe dann Glück gehabt: Ab einem Wert von 0,5 wird aufgerundet. So kam die Wählergemeinschaft 2014 an ihr Mandat. Und so ähnlich könnte es auch diesmal wieder für die ein oder andere kleine Partei oder Wählergemeinschaft laufen.

Wer auf mehr als ein Mandat hofft, muss schon deutlich mehr Stimmen einfahren. Die FDP schaffte vor sechs Jahren 3798 Stimmen. Dafür gab es dann zwei Sitze. Das auszurechnen, ist noch komplizierter als im Fall des Einzelmandats. Also lassen wir es mal dabei.

33 Ratswahlkreise

Das Kommunalwahlrecht hält noch ein paar Besonderheiten bereit. Von den 66 Bielefelder Ratsmandaten werden 33 direkt vergeben. Das heißt, in den Rat zieht ein, wer in einem der 33 städtischen Ratswahlbezirke die meisten Stimmen bekommt. Das muss keine absolute Mehrheit sein, die einfache Mehrheit reicht. Bekommt eine Partei zusammengerechnet mehr Stimmen als sie Direktmandate holt, zieht außerdem die Liste. Wer ganz vorn auf der Liste steht, kommt in den Rat, auch wenn er vielleicht seinen Wahlkreis nicht gewonnen hat.

Aber es geht auch anders herum: Eine Partei holt mehr Direktmandate als sie im Verhältnis Stimmen bekommt. Dann müssten Überhangmandate her, damit es wieder gerecht zugeht. Der Rat würde größer als bisher. So kommt eine Stadt wie Duisburg inzwischen auf 84 Ratsmitglieder.

Mehrheitsbildung

Und wie geht jetzt Mehrheitsbildung? In Bielefeld kamen SPD und CDU 2014 auf jeweils 20 Mandate. Das reichte nicht für eine Mehrheit. Die SPD wollte sich mit den Grünen zusammentun, die elf Sitze bekommen hatten. Auch das reichte noch nicht. So mussten also die Kleinen, Piraten und Bürgernähe (jeweils eine Stimme) gewonnen werden. Zusammen bildeten sie das Paprika-Bündnis und kamen auf 33 Stimmen. Immer noch keine Mehrheit. Für die sorgte am Ende Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD). Der darf nämlich im Rat immer mit abstimmen.