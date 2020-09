Nach Angaben des Gymnasiums in Heepen sind Schüler der Jahrgangsstufe Q1 sowie einige Lehrkräfte nach dem Corona-Fall in der Schülerschaft aus Sicherheitsgründen am Freitag zu Hause geblieben. „Diese vorbeugende Maßnahme dient dazu zu ermitteln, ob es einen eventuellen Kontakt zu einer positiv getesteten Person gegeben hat“, teilen Thomas Neidhardt und Lars Meyer auf der Schulhomepage im Namen der Schulleitung mit. Die betroffenen Schüler und Lehrkräfte seien bereits telefonisch informiert worden.

Nach Angaben der Stadtverwaltung hat der Betroffene bisher am normalen Schulbetrieb teilgenommen und zahlreiche Kurse besucht. Im Gesundheitsamt laufe die detaillierte Kontaktverfolgung auf Hochtouren. Die rund 100 Schüler, Lehrer und weitere Kontaktpersonen könnten sich am Montag auf dem ehemaligen Gelände von Kahmann und Ellerbrock testen lassen.

Keine Vorerkrankungen

Bei dem verstorbenen Bielefelder handelt es sich laut Stadtverwaltung um einen 76-jährigen Mann ohne Vorerkrankungen. Er ist in einem Krankenhaus an einer Coronainfektion gestorben. In der Stadt Bielefeld gibt es damit seit Beginn der Pandemie acht Corona-Tote.

Insgesamt wurden am Freitag fünf Neuinfektionen gemeldet. Damit sind seit März 783 Bielefelderinnen und Bielefelder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Infektiös sind weiterhin 55 Personen. Die Zahl der positiv getesteten Reiserückkehrer – diese wird seit 17. Juli erhoben – bleibt bei 102.

Von den positiv Getesteten sind 720 Menschen genesen, damit vier Bielefelder mehr als am Vortag. In Quarantäne befinden sich aktuell 357 Menschen, das sind 41 weniger als am Donnerstag. Die Neuinfektionsrate in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 7,2 pro 100.000 Einwohner, das entspricht 24 Neuinfizierten.