Sieht man einmal von Kleinigkeiten ab, haben die Liberalen unter Beweis gestellt, wie guter Wahlkampf auch in Coronazeiten gelingen kann. Aber letztlich haben sich nahezu alle Parteien Mühe gegeben – im Rahmen ihrer eigenen, auch finanziellen Möglichkeiten.

Manch einer der Politiker aus dem nicht-liberalen Lager hat durchaus etwas neidisch auf die FDP geblickt und hinter vorgehaltener Hand gesagt: Deren Etat hätte ich gerne gehabt...

So blicken wir auf ein Wahlkämpfchen zurück, denn mit einem richtigen Wahlkampf hatte das, was wir in Bielefeld beobachten konnten, nun wirklich nichts zu tun. Harte Auseinandersetzungen in der Sache und einem echten Ringen um die Macht in Bielefeld – das gab es leider nicht. Und das hat weder etwas mit Budgets noch mit dem Coronavirus alleine zu tun.

Bielefeld wählt. Es geht um die Zukunft der Stadt in den kommenden fünf Jahren und darüber hinaus. Die Kommunalwahl steht nicht nur coronabedingt unter besonderen Bedingungen. Sie ist auch eine Wahl der Rekorde. Noch nie traten so viele Kandidaten an, um neuer Oberbürgermeister der Stadt werden zu wollen. Noch nie gab es so viele Parteien und Wählergemeinschaften, ganz gleich, wie kritisch das trotz allen Demokratieverständnisses auch sein mag. In einigen Stadtbezirken hat sich deren Anzahl im Vergleich zur Wahl vor sechs Jahren sogar verdoppelt. Das zeigt, wie bunt Bielefeld geworden ist. Das hat aber leider auch zur Folge, dass Rechtsradikale und auch andere Extremisten bei dieser Wahl antreten, die niemals gewählt werden dürfen und erst Recht in kein Parlament gehören.

Viele sehen in dieser Wahl eine echte Richtungsentscheidung für Bielefeld. Vereinfacht geht es um nicht mehr als eine einzige Frage: Weiter so wie bisher? Oder schlägt Bielefeld einen etwas anderen, einen neuen Weg ein? In politischen Farben ausgedrückt bedeutet das: Rot-Grün beziehungsweise Grün-Rot, oder kommt es zu einer bürgerlichen Mehrheit im Oberzentrum Ostwestfalens?

Aber so einfach ist es nicht: Sollte eine Mehrheit ähnlich wie vor sechs Jahren nicht so einfach gebildet werden können, schlägt entweder die Stunde der kleinen Parteien. Oder es kommt zur Großen Koalition. Das wiederum hängt stark vom Abschneiden der Grünen ab.

Bei der Oberbürgermeisterwahl spricht einiges dafür, dass Pit Clausen (SPD) und Ralf Nettel-stroth (CDU) zwei Wochen später bei der Stichwahl am 27. September noch mal ran müssen. Alles andere käme einer Überraschung gleich. Am Wahltag gegen 19 Uhr wissen wir mehr. Die OB-Wahl wird als erstes ausgezählt.

Sonntag ist Kommunalwahl. Die Stadt braucht in den nächsten fünf Jahren eine gute politische Führung. Bielefeld und die Bielefelder haben sie verdient.