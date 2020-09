Mord im Naturkundemuseum

Das sollen Besucher des Namu als Sonderermittler in der neuen interaktive Ausstellung „SOKO Madagaskar“ ergründen. Die Eröffnung ist an diesem Sonntag.

Originelle interaktive Schau

An 14 Stationen bekommen die Besucher Hinweise – beginnend im Treppenhaus, wo die Ermordete gefunden wurde und ihre Schuhe, Uhr und ihr Körperumriss zeugen davon. Quasi nebenbei werden die Ermittler bei ihrer Suche nach Spuren und Indizien viel über Seltene Erden lernen, ohne die kein Handy funktionieren und kein Auto fahren würde. Am Ende verrät ihnen im Keller des Namu der Blick in die Gefängniszelle, ob sie richtig gelegen haben.

„Schöner kann man solch ein schwieriges Thema nicht präsentieren“, schwärmt Namu-Geologe Dr. Mark Keiter. Erarbeitet wurde die originelle Schau von „Terra mineralia“, der Mineralienausstellung der TU Bergakademie Freiberg, zu sehen war sie bereits in München und Kiel. Einfach übernommen wurde sie aber beileibe nicht: Orte, Namen, Daten wurden auf Bielefeld übertragen. „Das war unglaublich viel Arbeit“, gesteht Keiter, der seiner Kollegin Luisa Dietrich aus Freiberg großen Respekt für Idee und Umsetzung zollt.

Fünf Verdächtige

Coronabedingt gibt es einige Einschränkungen: So dürfen sich immer nur 30 Menschen zeitgleich in der Ausstellung aufhalten. „Schulprogramme sind deshalb nicht möglich“, bedauert Keiter. Den Besuchern werden Heftchen (für Erwachsene) und Fragebögen (für Kinder ab etwa neun) ausgehändigt, sowie aus hygienischen Gründen auch Handschuhe. Die aber sollte man als Kriminalist ja ohnehin tragen, um am Tatort, in der Wohnung oder im Büro des Opfers oder auf dem Schreibtisch eines der potenziellen Täter keine Spuren zu verwischen.

Immerhin gibt es fünf Verdächtige, die jeweils eigene Interessen und damit Motive haben. Die wiederum zeigen die Problematik rund um die Seltenen Erden auf. So fragt sich etwa, wer die Lizenz zur Gewinnung dieser Mineralien erhält oder unter welchen ökologischen und sozialen Bedingungen die Lagerstätten ausgebeutet werden. „Das ist ein Thema, das politische und ethische Dimensionen hat“, sagt Luisa Dietrich. Die sind hier mit vielen Infos verpackt in einer Mischung aus Exit-Spiel, Escape Room und „Whodunit?“ im Stil von Cluedo.

Die Lösung nicht verraten

„Unser Team hat es einmal durchgespielt und eine Stunde benötigt“, verrät Keiter. Ganz trivial ist die Sache also nicht, auch wenn es eine leichtere Version für Kinder gibt. Ganz wichtig: Wer das Rätsel gelöst hat (oder im Kellergefängnis erfährt, dass er falsch lag) sollte Stillschweigen bewahren, um anderen nicht den Spaß zu verderben!

Ein wenig aber darf hier verraten werden. Etwa, dass Seltene Erden nicht so selten sind wie Gold, aber ungleich schwerer zu gewinnen. „Sie sind in Gestein gebunden und können nicht einfach durch Schreddern gewonnen, sondern müssen chemikalisch gelöst werden“, erklärt Keiter. Pro Tonne Gestein werden einige Gramm gewonnen. In einem durchschnittlichen Auto aber sind elf Kilo Seltene Erden enthalten – dafür muss ein Hügel umgepflügt werden. Kein Smartphone, kein Elektromotor und kein Windrad funktioniert ohne Cer, Europium, Lanthan, Gadolinium und Co, die im Periodensystem ganz unten stehen. 80 Prozent der Seltenen Erden befinden sich in China.