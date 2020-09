Schon unter finanziellen Gesichtspunkten hält er diese Entscheidung für falsch, denn eine zweite Zulassungsstelle koste nicht nur Geld, sondern bringe auch Geld ein. Und zumindest die Gebühren für das Abmelden von Fahrzeugen fließe in Nachbargemeinden, denn Kfz-Halter aus Bielefeld können ihre Fahrzeuge auch in anderen Kommunen stillegen lassen – so etwa im Bürgeramt der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Egon Henkenjohann vom Fachbereich Bürgerservice und Ordnung in der Nachbarstadt bestätigt: „Wir haben viele Kunden insbesondere aus Sennestadt.“

Nicht kundenorientiert

Frank Sprungmann, der als Autohändler regelmäßig Fahrzeuge in der Kfz-Zulassungsstelle in Bielefeld, aber auch in umliegenden Behörden etwa in den Kreisen Lippe oder Gütersloh anmelden lässt und Unterschiede in der Arbeit der Behörden kennt, sieht in Bielefeld „ein grundsätzliches Strukturproblem“. So arbeite man in Bielefeld oft nicht kundenorientiert. „Kleinste Fehler“ in den für die Meldevorgänge notwendigen Unterlagen würden von einzelnen Mitarbeitern in der Zulassungsstelle „nicht mit Augenmaß behandelt“.

Es hagle schnell offizielle Schreiben, die diese Fehler beanstandeten – mit der Folge, dass Kunden an einem anderen Termin erneut in der Behörde vorstellig werden müssten. Sprungmann: „Das ist in den anderen Gemeinden anders. Dort wird man mehr als Kunde behandelt, und bevor ein Schreiben rausgeht oder man ohne Ergebnis nach Hause geschickt wird, wird erst mal der Telefonhörer in die Hand genommen, um zu schauen, ob es eine leicht verträgliche Lösung gibt.“ Da reiche schon mal ein Fax, um ein Problem zu beheben. In Bielefeld dagegen solle man sich offenbar „bestraft fühlen“.

Langes Warten

Sprungmann beklagt zudem die Fluktuation der Mitarbeiter in der Behörde. „Der wesentliche Unterschied zu anderen Zulassungsstellen liegt darin, dass Mitarbeiter in den Nachbargemeinden einfach nicht so häufig wechseln wie in Bielefeld und die Leute dort sozusagen in Rente gehen.“ Der Bezirksvertreter vermutet, dass es um das Betriebsklima in der hiesigen Zulassungsstelle nicht zum Besten steht. Es brauche aber eine Ausgewogenheit zwischen erfahrenen und neuen Kräften. Das sei wohl nicht der Fall. Und: Dass einmal sämtliche Schalter in der Zulassungsstelle gleichzeitig besetzt seien, sei aus der Erfahrung der Händler heraus bisher wohl „ein Einzelfall“ gewesen.

Das auch vom Rat beklagte Problem der Zulassungsstelle ist, unter corona-bedingten Einschränkungen einen Termin zu bekommen. Termine müssen reserviert werden, können online inzwischen vier Wochen im Voraus gebucht werden. Stand Freitag sind für diesen Zeitraum aktuell keine Termine mehr frei. Zum Vergleich: Beim Kreis Lippe wäre der nächste Termin am 24. September zu haben, im Kreis Gütersloh schon kommenden Dienstag.Die Verwaltung hat den Leiter der Zulassungsstelle abgezogen, prüft Möglichkeiten der Digitalisierung und Beschleunigung. Zudem sollen jeweils morgens kurzfristig freie Termine ins Online-Anmeldesystem eingestellt werden.