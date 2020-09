Dokument der Staatsanwaltschaft gestohlen

Die 31-jährige Angeklagte soll am 4. September einem ihrer Verteidiger eine Kopie eines wichtigen Dokuments der Staatsanwaltschaft Bielefeld entwendet und es Komplizen angeboten haben. Daher sitzt die Frau, die vor gut neun Monaten aus der U-Haft entlassen wurde, wieder im Gefängnis.

Das gestohlene Dokument sollte vertraulich bleiben, um künftige Ermittlungen nicht platzen zu lassen. Bei dem Papier handelt es sich um ein Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft an türkische Behörden. Die hiesigen Ermittler bitten um Strafverfolgungsmaßnahmen ge­gen die von der Türkei aus agierenden Telefonbetrüger. Die rufen in Deutschland an, versetzen mit Horrorgeschichten Senioren in Angst und Schrecken und bringen die Opfer dazu, ihr Vermögen an falsche Polizisten zu übergeben.

Das Rechtshilfeersuchen ist der einzige Weg für die Staatsanwaltschaft Bielefeld, um die türkischen Kriminellen in ihrer Heimat vor Gericht stellen zu lassen. „Die Türkei liefert ihre Bürger nicht ins Ausland aus“, erklärte Staatsanwältin Ilona Trüggelmann, warum hier ein Prozess nicht machbar ist.

Die 31-jährige Angeklagte, die das Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Bielefeld gestohlen und Komplizen angeboten haben soll, ist eigenen Angaben zufolge die Geliebte eines in der Türkei lebenden Kriminellen. Dieser Mann soll ein hochrangiges Mitglied einer Bande von falschen Polizisten sein.

Seit Dienstag sitzt die Frau nun auf Anordnung des hiesigen Landgerichtes wieder im Gefängnis. Was die 31-Jährige nicht wusste: Als sie am Freitag und Samstag der Vorwoche das vertrauliche Dokument der Staatsanwaltschaft bei einem Handyanruf Komplizen anbot, hörte die Kripo das Gespräch mit. Das Telefon der Angeklagten wurde von den Ermittlern seit Ende Juli überwacht. Die Frau soll, zusätzlich zum Prozess in Bielefeld wegen des Millionenbetrugs an der Rentnerin , in Geldwäschegeschäfte für die türkischen Kriminellen verstrickt sein.

Zum Dokumentendiebstahl werde keine Stellungnahme abgegeben, sagte Verteidiger Martin Mauntel dem Gericht. Dafür wurden ein weiteres interessantes Detail bekannt. Vor Prozessbeginn in Bielefeld soll die 31-Jährige darin geschult worden sein, sich möglichst eindrucksvoll vor Gericht als Opfer der türkischen Betrügermafia darzustellen, um eine geringe Haftstrafe zu bekommen.

Die Angeklagte blieb am Freitag dabei, dass sie nur an einer Tat beteiligt gewesen und quasi ein ganz „kleines Licht“ sei. Ein Kripoermittler sagte dagegen, dass die Frau über Kontakte bis zur obersten Führungsriege der falschen Polizisten in der Türkei verfüge.

Der Prozess wird fortgesetzt.