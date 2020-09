Großer Andrang beim neuen Fanladen

Bielefeld(mp). Ein neuer Fanladen – „endlich inner Stadt“ – hat am Samstag viele Arminenanhänger neugierig gemacht auf ihren erfolgreichen Lieblingsverein: Hunderte von ihnen strömten den ganzen Tag lang zum WESTFALEN-BLATT-Pressehaus am Obertorwall 24, um die zentrale Anlaufstelle für fußballbegeisterte Ostwestfalen in Augenschein zu nehmen.

Von Westfalen-Blatt